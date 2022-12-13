Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ankaragücü - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Ankaragücü - Konyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Konyaspor maçı 13 Aralık Salı günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.