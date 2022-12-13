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Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:50
Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ankaragücü - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Ankaragücü - Konyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Konyaspor maçı 13 Aralık Salı günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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