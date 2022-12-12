Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Fatih Karagümrük ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı 12 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.