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Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Liverpool ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:00
Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liverpool - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını zinde tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Atalanta ile Eintracht Frankfurt hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Lyon maçı 11 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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