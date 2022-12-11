Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liverpool - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını zinde tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Atalanta ile Eintracht Frankfurt hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Lyon maçı 11 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.