Tottenham - Motherwell maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Tottenham - Motherwell maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Tottenham - Motherwell hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Motherwell maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - MOTHERWELL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Motherwell maçı 9 Aralık Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.