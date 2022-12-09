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Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı!

Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan oyucularından biri olan ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:53 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:56
Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı!

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz Teknik direktörü Fernando Santos tarafından yedek bırakılan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ronaldo ile Real Madrid döneminden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mesut; "Cristiano için çıkan olumsuz haberlerin sebebini anlamıyorum. Artık hiçbir önemi olmayan yorumcular, onun adını kullanarak tık almaya ve dikkat çekmeye çalışıyorlar. Yakında 38 yaşına girecek ve artık sezonda 50 gol atamaması sürpriz olmamalı değil mi? Her futbolsever onun 20 yıldır dünya standartlarında futbol oynadığını görmekten mutlu olmalı. Yeni nesilden hiç kimsenin onun rakamlarına ulaşabileceğini düşünmüyorum. Sonsuza kadar kendi kategorisinde olacak. Yeni jenerasyondan herhangi birinin onun istatistiklerini yakalayabileceğini düşünmüyorum. Herkes, tarihteki büyük sporculara saygı duymalı." sözlerini kullandı.

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