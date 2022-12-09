Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kayserispor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Giresunspor maçı 9 Aralık Cuma günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.