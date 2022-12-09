Burak Yılmaz: Şenol Güneş'le doğdum

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında oynayan golcü futbolcu Burak Yılmaz, takımıyla kamp yaptığı Antalya'da hem kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu. TFF'nin antrenörlük kursuna da katılan Burak, "Bendeki değişimin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda olsaydı. O zaman farklı bir Burak olurdum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak kursa gidiyorum ama hoca olarak hiçbir şey değilim. Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.

G.SARAY AVRUPA ÇAPINDA YAPTI

Antalyaspor altyapısında yetişen ve Beşiktaş, Manisa, F.Bahçe, Eskişehir, Trabzonspor ve G.Saray formaları giyen Burak, kariyerinde Trabzonspor ve G.Saray'ın çok önemli olduğunu vurguladı. 37 yaşındaki golcü, "Trabzonspor beni Türk futboluna kazandırdı. Bitmiş, her yerde şansını kullanmış ve başaramamış bir Burak Yılmaz'a Şenol Güneş güvendi. Beni tekrardan Türk futboluna kazandırdı. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. G.Saray da Avrupa çapında futbolcu yaptı. Trabzonspor, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe'den ekmek yedim. Üzerimdeki emeklerini görmezden gelemem" diye konuştu.

ICARDİ G.SARAY'DA BAŞARILI OLACAK

"Icardi çok değerli bir oyuncu. Bunu gelir gelmez gösterdi. Özel hayatıyla ilgili sorunları çözerse G.Saray'a çok şey katacaktır. G.Saray'da oynamış bir futbolcu olarak camianın oyuncusunu ne kadar koruduğunu, destek olduğunu çok iyi bilirim. Bundan dolayı Icardi'nin G.Saray'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Okan ağabeyin verdiği destek, oyuncularla ilgili ilişkisi, isteği, arzusu ve G.Saraylılığı mutlaka Icardi'yi daha üst noktaya taşıyacaktır."

JESUS'A HAYRAN KALDIM

"JESUS da çok değerli bir teknik direktör. Türkiye'ye hem konuştukları hem de yaptıklarıyla çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması çok değerliydi. Beni kendisinin hayranı yaptı. Hiçbir Türk hocadan bu sertlikte ve ciddi bir koruma görmemiştim. Altay'a sahip çıkarken biraz sinirliydi. Daha fazla sinirlendirmeyelim ki ondan daha çok şey öğrenelim."

KARİYERİMDE 3 KIRILMA ANI VAR

Burak, 3 kırılma anını anlattı: "1.'si Şenol Güneş ile tanışmam ve Trabzonspor'a transferimdir. 2.'si Çin, 3.'sü Lille'e transferimdir. Trabzonspor'da Türk futboluna kazandırıldım. Çin'de maddi kaygım kalmadı. Lille'de de hem özel bir şampiyonluk yaşadım hem de Galtier'den çok şey öğrendim."

FİNALİ FORTUNA'DA YAPACAĞIM

Burak Yılmaz, kariyerini F.Sittard'da bitireceğini ve Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Finali Fortuna'da yapacağım. Portekiz maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra kendimde bir daha Türkiye'de futbol oynamamam gerektiğini hissettim. Bu kesinlikle net" dedi.