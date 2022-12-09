Haberler Futbol Burak Yılmaz: Şenol Güneş'le doğdum

Burak Yılmaz: Şenol Güneş'le doğdum

Trabzonspor beni Türk futboluna kazandıran kulüptür. Bitmiş, her yerde şansını kullanmış ve başaramamış bir Burak Yılmaz’a Şenol Güneş güvendi. Tekrardan Türk futboluna kazandırdı.”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Burak Yılmaz: Şenol Güneş'le doğdum

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında oynayan golcü futbolcu Burak Yılmaz, takımıyla kamp yaptığı Antalya'da hem kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu. TFF'nin antrenörlük kursuna da katılan Burak, "Bendeki değişimin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda olsaydı. O zaman farklı bir Burak olurdum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak kursa gidiyorum ama hoca olarak hiçbir şey değilim. Futbolcu olarak en alt kademeden tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere geldiysem teknik direktör olarak da bunu yaptığımda başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.

G.SARAY AVRUPA ÇAPINDA YAPTI

Antalyaspor altyapısında yetişen ve Beşiktaş, Manisa, F.Bahçe, Eskişehir, Trabzonspor ve G.Saray formaları giyen Burak, kariyerinde Trabzonspor ve G.Saray'ın çok önemli olduğunu vurguladı. 37 yaşındaki golcü, "Trabzonspor beni Türk futboluna kazandırdı. Bitmiş, her yerde şansını kullanmış ve başaramamış bir Burak Yılmaz'a Şenol Güneş güvendi. Beni tekrardan Türk futboluna kazandırdı. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. G.Saray da Avrupa çapında futbolcu yaptı. Trabzonspor, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe'den ekmek yedim. Üzerimdeki emeklerini görmezden gelemem" diye konuştu.

ICARDİ G.SARAY'DA BAŞARILI OLACAK

"Icardi çok değerli bir oyuncu. Bunu gelir gelmez gösterdi. Özel hayatıyla ilgili sorunları çözerse G.Saray'a çok şey katacaktır. G.Saray'da oynamış bir futbolcu olarak camianın oyuncusunu ne kadar koruduğunu, destek olduğunu çok iyi bilirim. Bundan dolayı Icardi'nin G.Saray'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Okan ağabeyin verdiği destek, oyuncularla ilgili ilişkisi, isteği, arzusu ve G.Saraylılığı mutlaka Icardi'yi daha üst noktaya taşıyacaktır."

JESUS'A HAYRAN KALDIM

"JESUS da çok değerli bir teknik direktör. Türkiye'ye hem konuştukları hem de yaptıklarıyla çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması çok değerliydi. Beni kendisinin hayranı yaptı. Hiçbir Türk hocadan bu sertlikte ve ciddi bir koruma görmemiştim. Altay'a sahip çıkarken biraz sinirliydi. Daha fazla sinirlendirmeyelim ki ondan daha çok şey öğrenelim."

KARİYERİMDE 3 KIRILMA ANI VAR

Burak, 3 kırılma anını anlattı: "1.'si Şenol Güneş ile tanışmam ve Trabzonspor'a transferimdir. 2.'si Çin, 3.'sü Lille'e transferimdir. Trabzonspor'da Türk futboluna kazandırıldım. Çin'de maddi kaygım kalmadı. Lille'de de hem özel bir şampiyonluk yaşadım hem de Galtier'den çok şey öğrendim."

FİNALİ FORTUNA'DA YAPACAĞIM

Burak Yılmaz, kariyerini F.Sittard'da bitireceğini ve Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Finali Fortuna'da yapacağım. Portekiz maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra kendimde bir daha Türkiye'de futbol oynamamam gerektiğini hissettim. Bu kesinlikle net" dedi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin taşınma nedenlerini açıkladı! "Hayatımda istemiyorum"
Ronaldo G.Saray'ı seçebilir!
Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Burak Yılmaz'dan flaş G.Saray yorumu! "Yabancı sınırı olmasaydı..."
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak" Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak" 07:34
İkisi de hükmen! İkisi de hükmen! 01:18
F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin 00:48
TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! 00:43
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı 00:43
Beşiktaş'tan galibiyet provası! Beşiktaş'tan galibiyet provası! 00:43
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! 00:42
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! 00:42
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" 00:42
Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." 00:42
F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! 00:42
İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! 00:42