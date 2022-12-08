Burak Yılmaz'dan flaş Galatasaray yorumu! "Yabancı sınırı olmasaydı..."

Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz takımıyla birlikte Antalya kampında çalışmalarını sürdürüyor. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu kampta özel açıklamalarda bulundu.
Hollanda ekibi Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz takımıyla birlikte Antalya kampında çalışmalarını sürdürüyor. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu kampta özel açıklamalarda bulundu.
"KENDİMDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DEĞİŞİM VAR"
"Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi."
"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMEZDİM"
"Harika bir kariyerim oldu, başarının en üst noktalarını gördüm. O zamanlar şimdiki aklım olsaydı en azından Beşiktaş'tan gönderilmezdim diye düşünüyorum."
"ŞENOL GÜNEŞ BENİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRDI, GALATASARAY AVRUPA ÇAPINDA BİR OYUNCU YAPTI"
"Her yerde şansını kullanmış ve başaramamış Burak Yılmaz'ı Şenol Güneş, güvendi ve beni Türk Futboluna kazandırdı. Galatasaray da beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem."
"YABANCI SINIRI DÜŞÜRÜLMELİ"
"Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?"
"MİLLİ TAKIMDA HİÇBİR ZAMAN PARA SÖZ KONUSU OLMAZ"
"Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform. İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum."
"HEP ALAN TARAFTIK, ŞİMDİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"
"Biz hep alan taraftaydık, şimdi vermeye çalışıyoruz. Karşı tarafa bildiklerimizi öğretebilmek de bir hoca yeteneği, bunun üzerine çalışıyoruz."
"MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDE İSTİKRAR OLMALI"
"Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde."
"ARDA GÜLER'E NAZAR DEĞMESİN"
"Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum PSG ve Manchester City istiyor. Bir gün açıyorum A Milli Takım'a neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün hocası neden oynatmadı diye eleştiriyoruz."
"HAYATIMDAKİ İLK KIRILMA ANIM ŞENOL GÜNEŞ İLE TANIŞMAK"
"Gençlerin, Şenol Güneş gibi bir hoca ile karşılaşmaları gerekli bence. Benim hayatımdaki kırılma anlarımdan ilki Şenol Güneş ile tanışmam, ikincisi Çin'e transferim, üçüncüsü Lille'e gitmemdir."
"FUTBOLU FORTUNA SITTARD'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"
"Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip orada bitirmek istiyorum. Bu net, boşu boşuna 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor.' diye haber yapmayın."
"JORGE JESUS ÇOK DEĞERLİ BİR HOCA"
"Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı."
"ICARDI FİT OLURSA GALATASARAY'A VE ÜLKEMİZE ÇOK ŞEY KATAR"
"Icardi, çok değerli bir oyuncu. Fit olursa, Galatasaray'a ve ülkemize çok şey katar.
Başka problemleri var. Sakatlık olsun, özel hayatı olsun. Ama onları halledebilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.