Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Sevilla - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Sevilla ile Monaco hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Monaco maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.