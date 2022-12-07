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Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Inter ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Inter - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Inter ile Salzburg hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salzburg maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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