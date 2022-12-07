Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Inter - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Inter ile Salzburg hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salzburg maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.