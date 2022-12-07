Cadiz - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Cadiz - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Cadiz ile Manchester United hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Cadiz - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADİZ - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Manchester United maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısaı bulunmuyor.