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Pele'den üzen haber geldi!

Futbol efsaneleri arasında yer alan Pele ile ilgili endişe veren haberler geliyor. Son olarak 82 yaşındaki eski yıldızın kemoterapiya olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:08
Pele'den üzen haber geldi!

Futbol efsaneleri arasında yer alan Pele ile ilgili endişe veren haberler geliyor. Son olarak 82 yaşındaki eski yıldızın kemoterapiya olumlu yanıt vermediği öğrenildi.,

Adını futbol efsaneleri arasına yazdırmayı başaran Pele ile ilgili sevenlerini üzen haberler geliyor.
Son olarak Brezilya basınında Pele'nin gördüğü kemoterapi tedavisinde istenilen sonuçlar alınmadığı aktarıldı.
Ülkenin Folha gazetesi, Pele'nin artık destek tedavi gördüğünü ve hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığını yazdı.

DESTEK MESAJLARI GELİYOR

82 yaşındaki efsane isim kolon bölgesindeki tümör kanseriyle mücadele veriyor. Brezilyalı eski yıldız için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

Ayrıca Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları yağıyor. Fransa Milli Takımı'yal Dünya Kupası'nda mücadele veren Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." şeklinde destek mesajında bulundu.

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