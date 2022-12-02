Hull City çalışmalarına Antalya'da devam ediyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalya kampına cuma günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan Regnum Carya'da sürdüren Hull City, sabah antrenmanını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman taktik çalışmalarla sona erdi.

Hull City, Winter Football Series kapsamında hazırlık maçında cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, karşılaşmanın ardından Antalya kampını tamamlayacak ve 4 Aralık Pazar günü İngiltere'ye dönecek.