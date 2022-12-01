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Haberler Futbol

Balotelli'den şaşırtan transfer!

Son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da boy gösteren Mario Balotelli için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan yıldızın, İspanya 3. Lig takımlarından Intercity ile görüştüğü iddia edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 16:21
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Balotelli'den şaşırtan transfer!

İtalyan futbolcu Mario Balotelli için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Akşam'ın Sport'tan derlediği habere göre; Balotelli, İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile görüşüyor.

YOĞUN BİR ÇABA VAR

Haberde İspanyol ekibinin 34 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Intercity'de 2023 yılında milli futbolcu Emre Çolak da forma giymişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Adana Demirspor'dan ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

Kariyeri boyunca Marsilya, Inter, Liverpool, Milan, Manchester City gibi takımlarda oynayan İtalyan yıldız, 495 maça çıktı ve 210 gol, 43 asist yaptı.

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