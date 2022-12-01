Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta taraftarların ev sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin'e gitmişti.
Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta taraftarların ev sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin'e gitmişti.
Bu ülkeden de Suudi Arabistan'a transfer olan Talisca, 2021'den bu yana Al Nassr'da forma giyiyor.
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ı eleştiren Anderson Talisca'ya, Suudi basınından sert tepki geldi. İşte detaylar...
Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan teknik direktörü Renard'ı, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynanan maçtan önce eleştirdi.
Renard'ın kadroya, 9 tane Al-Hilal oyuncusu almasına sert tepki gösterdi.
Mesaj öncelikle dikkat çekmedi ancak Suudiler, Arjantin'i 2-1 yenince Talisca büyük tepki aldı.
Suudiler, Talisca'nın Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçlarken "Brezilyalı oyuncu Krallık'tan sınır dışı edilmeli" ifadelerini kullandılar.
ANDERSON TALISCA KİMDİR?
1 Şubat 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla Benfica, Beşiktaş ve GZ Evergrande formaları giydi.
2021 yazında Çin'den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Burada çıktığı 39 karşılaşmada 27 gole imzasını atan Talisca, 4 de asist yaptı.
1.90 cm boyundaki tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro... Brezilyalı yıldızın Al Nassr'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.