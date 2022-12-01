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Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek büyük ses getiren Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard'ın oyuncu tercihlerini eleştiren Anderson Talisca, büyük tepki topladı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:33 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:36
Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta taraftarların ev sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin'e gitmişti.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Bu ülkeden de Suudi Arabistan'a transfer olan Talisca, 2021'den bu yana Al Nassr'da forma giyiyor.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ı eleştiren Anderson Talisca'ya, Suudi basınından sert tepki geldi. İşte detaylar...

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan teknik direktörü Renard'ı, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynanan maçtan önce eleştirdi.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Renard'ın kadroya, 9 tane Al-Hilal oyuncusu almasına sert tepki gösterdi.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Mesaj öncelikle dikkat çekmedi ancak Suudiler, Arjantin'i 2-1 yenince Talisca büyük tepki aldı.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Suudiler, Talisca'nın Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçlarken "Brezilyalı oyuncu Krallık'tan sınır dışı edilmeli" ifadelerini kullandılar.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

ANDERSON TALISCA KİMDİR?

1 Şubat 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Sırasıyla Benfica, Beşiktaş ve GZ Evergrande formaları giydi.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

2021 yazında Çin'den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Burada çıktığı 39 karşılaşmada 27 gole imzasını atan Talisca, 4 de asist yaptı.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

1.90 cm boyundaki tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

Anderson Talisca'ya Suudi Arabistan'da sert tepki! "Sınır dışı edilmeli"

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro... Brezilyalı yıldızın Al Nassr'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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