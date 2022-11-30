O cani tutuklandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ziyaretinde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir derbisinde takımlara ve taraftarların tamamına mal edilemeyecek, uygun olmayan üzücü hadiselerin yaşandığını söyledi. Vali Köşger, "24'e yakın şahıs gözaltındaydı. Bunlardan birisi tutuklanmaya sevk edildi ve Altay kalecisi Ozan'a şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış oldu. Diğer hadiseyi gerçekleştirenlerle ilgili de sorgulama devam ediyor. Bunların, Türk hukuk sistemi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak ettikleri cezaların en ağırını almaları için gereken bütün işlemler yürütülüyor. Emniyetçe, adliyece, savcılıkça yapılması gereken işlemler yürütülüyor" dedi.



"Sporu şiddetin gölgelemesine izin vermeyiz"

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İzmir derbisinde yaşanan vahim olayları kınayıp, gerekenlerin yapılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.