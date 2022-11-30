Haberler Futbol O cani tutuklandı

O cani tutuklandı

İzmir Valisi Köşger: “24’e yakın gözaltı vardı. Bunlardan birisi tutuklanmaya sevk edildi ve Altay kalecisi Ozan’a şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış oldu”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
O cani tutuklandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ziyaretinde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir derbisinde takımlara ve taraftarların tamamına mal edilemeyecek, uygun olmayan üzücü hadiselerin yaşandığını söyledi. Vali Köşger, "24'e yakın şahıs gözaltındaydı. Bunlardan birisi tutuklanmaya sevk edildi ve Altay kalecisi Ozan'a şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış oldu. Diğer hadiseyi gerçekleştirenlerle ilgili de sorgulama devam ediyor. Bunların, Türk hukuk sistemi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak ettikleri cezaların en ağırını almaları için gereken bütün işlemler yürütülüyor. Emniyetçe, adliyece, savcılıkça yapılması gereken işlemler yürütülüyor" dedi.


"Sporu şiddetin gölgelemesine izin vermeyiz"
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İzmir derbisinde yaşanan vahim olayları kınayıp, gerekenlerin yapılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

DİĞER
Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım: Yeni nefesimle şişirilmiş balonlar!
Sosyetik güzel Derin Mermerci, yurdun her yerindeki köpekler için bir servet ödüyor
Ghezzal'ın yokluğunu o dolduracak! Bonservisi elinde
Fransa'da gündem Boey! İşte Cimbom'a teklif edilen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret
Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:50
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:49
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:33
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 00:33
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 00:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 00:33
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 00:32
F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı 00:32
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 00:32