Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz'le mücadele eden Cristiano Ronaldo'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz'le mücadele eden Cristiano Ronaldo'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yıldız futbolcu, İngiliz basınına dikkat çeken bir röportaj vermiş ve hocasını eleştirmişti. Bu röportaj sonrası Manchester United ile Ronaldo'nun yolları ayrılmıştı.
Dünya Kupası'nda mücadele eden tek kulüpsüz futbolcu olan Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor.
İspanyol basınından Marca, Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.
37 yaşındaki tecrübeli forvetin, 2.5 yıllık bir mukaveleye imza atacağını bildirdi.
Ronaldo, Suudi kulübünden yıllık 200 milyon euro maaş kazanacak.
Al-Nassr'da eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yanı sıra eski Beşiktaşlı Talisca ile Aboubakar da forma giyiyor.
2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile mücadele eden Ronaldo, çıktığı 2 grup maçında 1 gol kaydetti.
Yıldız ismin, Uruguay ağlarına gönderdiği ve resmi olarak Bruno Fernandes'e yazılan golde ise topa temas olup olmadığı yönündeki tartışmalar sürüyor.
CRISTIANO RONALDO KİMDİR?
5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Andorinha altyapısında başladı.
Sırasıyla Nacional, Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi.
Tecrübeli oyuncu 22 Kasım 2022'de eski takımı Manchester United'a döndü.
Kariyeri boyunca kırılmadık rekor bırakmayan Ronaldo, çıktığı 949 maçta 701 gol kaydetti.
Yıldız ismin Portekiz Milli Takımı ile de 193 karşılaşmada 118 golü bulunuyor.
Portekizli futbolcu kulüp kariyerindeki en çok golü ise Real Madrid formasıyla kaydetti. Eflatun-beyazlılarla 438 maça çıkan deneyimli isim, 450 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.