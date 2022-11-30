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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Son dakika transfer haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'la anlaşarak sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı merakla bekleniyordu. 37 yaşındaki Portekizli süperstarın yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:41
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz'le mücadele eden Cristiano Ronaldo'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu, İngiliz basınına dikkat çeken bir röportaj vermiş ve hocasını eleştirmişti. Bu röportaj sonrası Manchester United ile Ronaldo'nun yolları ayrılmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Dünya Kupası'nda mücadele eden tek kulüpsüz futbolcu olan Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

İspanyol basınından Marca, Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

37 yaşındaki tecrübeli forvetin, 2.5 yıllık bir mukaveleye imza atacağını bildirdi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Ronaldo, Suudi kulübünden yıllık 200 milyon euro maaş kazanacak.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Al-Nassr'da eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yanı sıra eski Beşiktaşlı Talisca ile Aboubakar da forma giyiyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile mücadele eden Ronaldo, çıktığı 2 grup maçında 1 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Yıldız ismin, Uruguay ağlarına gönderdiği ve resmi olarak Bruno Fernandes'e yazılan golde ise topa temas olup olmadığı yönündeki tartışmalar sürüyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Andorinha altyapısında başladı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Sırasıyla Nacional, Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Tecrübeli oyuncu 22 Kasım 2022'de eski takımı Manchester United'a döndü.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Kariyeri boyunca kırılmadık rekor bırakmayan Ronaldo, çıktığı 949 maçta 701 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Yıldız ismin Portekiz Milli Takımı ile de 193 karşılaşmada 118 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi netleşiyor! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Portekizli futbolcu kulüp kariyerindeki en çok golü ise Real Madrid formasıyla kaydetti. Eflatun-beyazlılarla 438 maça çıkan deneyimli isim, 450 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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