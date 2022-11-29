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Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Konyaspor deplasmanda Zeljeznicar'akonuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:40
Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Zeljeznicar - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Zeljeznicar ile Konyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZELJEZNICAR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeljeznicar - Konyaspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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