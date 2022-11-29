Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Zeljeznicar - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Zeljeznicar ile Konyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZELJEZNICAR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeljeznicar - Konyaspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.