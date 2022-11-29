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Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Türk bayrağı emojisiyle 'Yuvama dönüyorum' yazan Brezilyalı hocanın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:24
Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra kısa bir süre önce Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex de Souza, sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Türk bayrağı emojisiyle yaptığı paylaşımda "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullandı. Brezilyalı ismin, bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarda büyük coşku yarattı.

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