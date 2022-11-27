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İngiltere Championship ekibi Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'ya geldi

İngiltere Championship ekiplerinde Hull City Futbol Takımı Dünya Kupası arasında kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 19:34
İngiltere Championship ekibi Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'ya geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Dünya Kupası arasında kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi.

Takımın seyahat sponsoru Corendon Airlines'in kulübün renkleri ve logosuyla özel tasarladığı uçakla Hull'den Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede yer almayan Hull City'nin Türk oyuncularından Doğukan Sinik'in, kampa memleketi Antalya'dan dahil olacağı öğrenildi.

İngiltere ekibinin 4 Aralık'a kadar Antalya kampında iki hazırlık maçı oynamayı planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Hull Cityli 320 taraftar da ayrı uçakla takımlarını desteklemek için Antalya'ya ulaştı.

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