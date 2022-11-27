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Dirk Kuyt gitti yerine Dick Advocaat geliyor! Resmen açıkladı

Hollanda temsilcisi ADO Den Haag, Dirt Kuyt ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Dick Advocaat'ı getirmeye hazırlanıyor. Advocaat, bu ilgiyi doğruladı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:15
Dirk Kuyt gitti yerine Dick Advocaat geliyor! Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı teknik direktörlük görevinden alan ADO Den Haag, Kuyt'ın yerine getirmek istediği ismi belirledi.

Hollanda basında yer alana habere göre; Hollanda ekibi, Kuyt'ın yerine yine yolu Fenerbahçe'den geçmiş bir ismi düşünüyor. Haberde ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğe 75 yaşındaki Dick Advocaat'ı düşündüğü belirtildi.

Konu hakkında Hollanda basınına konuşan Advocaat, "ADO'ya gitme ihtimalim bulunuyor, evet. Kulüp yönetimi doğru bir seçim yapmak istiyor. Bazı maçlara göz atma şansım oldu ve güzel bir oyuncu kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Bu kadronun hak ettiği konum daha üst sıralar." dedi.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden ADO Den Hag, ligde 17. sırada bulunuyor.

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