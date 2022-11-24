Dirk Kuyt'ın kariyeri 5 ay sürdü! ADO Den Haag...

Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Fenerbahçe başta olmak üzere Hollanda Milli Takımı'nda sayısız başarılar elde eden Kuyt'un, hocalığı istediği gibi gitmiyor.

ADO Den Haag Teknik Direktörlüğünü yapan Kuyt, takımından gönderildi.

Kısa süre önce ADO Den Haag yöneticisi Edwin Reijntjes, yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:

"Dirk'i beş ay önce işe aldık çünkü ona ve ekibine güveniyoruz. Bir şeyler yapılması gerektiğini görmemize rağmen hâlâ inanıyoruz. O gerçek bir profesyonel. Ama tabii ki Dirk de zaman zaman şöyle düşünüyor: Ben neredeyim? Başladım ve ne değişti? Bir eğitmen sonuç vermeli ve bu henüz olmuyor."



