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Dirk Kuyt'ın kariyeri 5 ay sürdü! ADO Den Haag...

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen Diry Kuyt'ın teknik direktörlük kariyeri, futbolculuğu kadar başarılı gitmedi. ADO Den Haag'ın hocalığını yapan Kuyt, yönetimle anlaşarak yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:51
Dirk Kuyt'ın kariyeri 5 ay sürdü! ADO Den Haag...

Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Fenerbahçe başta olmak üzere Hollanda Milli Takımı'nda sayısız başarılar elde eden Kuyt'un, hocalığı istediği gibi gitmiyor.

ADO Den Haag Teknik Direktörlüğünü yapan Kuyt, takımından gönderildi.

Kısa süre önce ADO Den Haag yöneticisi Edwin Reijntjes, yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:

"Dirk'i beş ay önce işe aldık çünkü ona ve ekibine güveniyoruz. Bir şeyler yapılması gerektiğini görmemize rağmen hâlâ inanıyoruz. O gerçek bir profesyonel. Ama tabii ki Dirk de zaman zaman şöyle düşünüyor: Ben neredeyim? Başladım ve ne değişti? Bir eğitmen sonuç vermeli ve bu henüz olmuyor."

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