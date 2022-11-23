Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi...

TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibi Salernitana'nın milli futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:32
TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi...

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a Serie A'dan talip çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı da listesine eklediği bilinen Salernitana'nın Sportif Direktörü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in Ozan'ı Hull City'den almak istediği belirtildi.

Sezona oldukça etkili başlayan ve attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Ozan Tufan, son haftalarda formdan düşmüştü.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Hull City'e 3 milyon euroya transfer olmuş, Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol kaydetmişti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Valencia kararı! Dünya Kupası'na damga vurarak başlamıştı...
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer...
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Hıncal Uluc’a son veda
Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (23 Kasım 2022)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (23 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam 09:04
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
Daha Eski
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00