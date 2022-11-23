Real Madrid'e teklifi Cristiano Ronaldo yapacak!

Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği ve kırılmadık rekor bırakmadığı Real Madrid formasına geri dönebilir.

Verdiği röportajın ardından gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile de ipleri koparmıştı.

Yıldız futbolcu, Benzema'nın sakatlanmasının ardından Real Madrid'e dönebilir. Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema'nın sakatlığından dolayı Real Madrid'e transfer olmayı kendisi teklif edecek.

Tecrübeli yıldız, Manchester United ile sözleşme sorununu halledebilirse, altı aylığına Real Madrid'de forma giyebilir.

PAYLAŞIMI TRANSFER MESAJI MI?

Geleceği merak konusu olan ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmanın planlarını yapan Cristiano Ronaldo'nun 501 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem oldu.

Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Portekizli futbolcu, Real Madrid iddialarının alevlenmesine sebep oldu. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı kafa golünün işlenmiş olması dikkat çekti.

REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI TRANSFER GÖNDERMESİ Mİ?

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi. Hürriyet'in derlediği haberde Yenilenen stadyumu "ev emojisi" ile paylaşan Real Madrid'in söz konusu paylaşımı, "Ronaldo evine dönüyor mesajı" olarak yorumlandı.