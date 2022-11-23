Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim!

BBC Sport'ta 2022 FIFA Dünya Kupası yorumculuğu yapan Didier Drogba, "Mbappe, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp futbol dünyasındaki yerini saygınlaştırmak istiyor. Bu hedef, onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.
"O ÇOCUK MBAPPE'YMİŞ"
Drogba, "10 sene önce Chelsea ile Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali oynamış ve kaybetmiştik. O gün bir çocuk benle fotoğraf çektirmek istedi. Rezalet hakem kararları nedeniyle öfkeliydim ve bu isteği geri çevirdim. O çocuk Kylian Mbappe'ymiş." açıklamasını yaptı.