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Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim!

Galatasaray ve Chelsea formaları giyen futbol efsanesi Didier Drogba, yakın arkadaşı olan Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu. BBC Sport'ta 2022 FIFA Dünya Kupası yorumculuğu yapan Didier Drogba, "Mbappe, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp futbol dünyasındaki yerini saygınlaştırmak istiyor. Bu hedef, onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:18
Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim!
Galatasaray ve Chelsea formaları giyen futbol efsanesi Didier Drogba, yakın arkadaşı olan Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Sport'ta 2022 FIFA Dünya Kupası yorumculuğu yapan Didier Drogba, "Mbappe, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp futbol dünyasındaki yerini saygınlaştırmak istiyor. Bu hedef, onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

"O ÇOCUK MBAPPE'YMİŞ"

Drogba, "10 sene önce Chelsea ile Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali oynamış ve kaybetmiştik. O gün bir çocuk benle fotoğraf çektirmek istedi. Rezalet hakem kararları nedeniyle öfkeliydim ve bu isteği geri çevirdim. O çocuk Kylian Mbappe'ymiş." açıklamasını yaptı.
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