Talep edilen ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek istediklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda talep edilen ülke olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dosyamızı teslim ettik. Hem en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem de kapasitemizle en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok. Bu yıl Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Türkiye bu konularda artık talep eden değil, talep edilen bir ülke" dedi. Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı ön plana çıkarttı. İlk maçları izlemek gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Şu favoridir demek kolay bir iş değil. Bu takımları tam tanımıyoruz dersek yeridir ama bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş; Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Şimdi bu ülkelerde de değişiklikler var. Şu anda bu ülkelerin durumu nedir, onlar da belli değil. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Ondan sonra da 'Bu işi şu ülke götürür' deriz" ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIMA ÖVGÜ

A Milli Futbol Takımı hakkında da konuşan Erdoğan, İskoçya ve Çekya ile maçlarında toparlanmış bir takım gördüğünü ifade etti. Erdoğan, "Daha diri bir oyun ortaya koyduk. Tabii bir de şu anda daha gençleşmiş bir takım ve farklı bir havası var. Bu havayla da inşallah devamlı kendini toparlaması ve önümüzde yapılacak olan resmi maçlardan da başarıyla çıkması özgüvenini artıracaktır" dedi.



KUPANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin davetine icabetle gerçekleştirdiği Doha ziyaretini tamamlayan Erdoğan, katılan tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın huzur ve güvenlik içerisinde yapılmasını temenni eden Erdoğan, 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu etkinliğin, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olmasında ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti