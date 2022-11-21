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Real Madrid'e teklifi Cristiano Ronaldo yapacak!

Verdiği röportajın ardından gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile de ipleri koparmıştı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, Real Madrid ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:15
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Real Madrid'e teklifi Cristiano Ronaldo yapacak!

Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği ve kırılmadık rekor bırakmadığı Real Madrid formasına geri dönebilir.

Verdiği röportajın ardından gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile de ipleri koparmıştı.

Yıldız futbolcu, Benzema'nın sakatlanmasının ardından Real Madrid'e dönebilir. Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema'nın sakatlığından dolayı Real Madrid'e transfer olmayı kendisi teklif edecek.

Tecrübeli yıldız, Manchester United ile sözleşme sorununu halledebilirse, altı aylığına Real Madrid'de forma giyebilir.

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