Haberler Futbol Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı!

Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı!

Son günlerde gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Lionel Messi ile birlikte paylaştıkları fotoğrafla da gündemden inmedi. Ronaldo, bu paylaşımın ardından Instagram

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:57
Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı!

Son günlerde gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Lionel Messi ile birlikte paylaştıkları fotoğrafla da gündemden inmedi. Ronaldo, bu paylaşımın ardından Instagram

Ronaldo, 569 milyon takipçisi bulunan Instagram resmi hesabının ardından en çok takipçili isim durumunda.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile boy gösterecek Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ifade etmesi sorası dünya gündemine oturmuştu.

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