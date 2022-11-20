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Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Macaristan ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:40
Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Macaristan - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Macaristan ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Yunanistan maçı 20 Kasım Pazar günü saat 22:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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