Arnavutluk - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arnavutluk - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Arnavutluk ile Ermenistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arnavutluk - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Ermenistan maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 19:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.