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Mısır 2-1 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET) Mohamed ve Trezeguet Belçika'yı devirdi!

Dünya Kupası öncesi hazırlık karşılaşmasında Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Mısır Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 20:12
Mısır 2-1 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET) Mohamed ve Trezeguet Belçika'yı devirdi!

Dünya Kupası öncesi milli takımlar hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Roberto Martinez'in çalıştırdığı Mısır, Mostafa Mohamed ve Trezeguet'in golleriyle Belçika'yı 2-1 mağlup etti.


Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens oyuna 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli golcü oyuncu Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika süre aldı.

Trabzonsporlu Trezeguet 1 gol kaydettiği karşılaşmada 88 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın Fransa'nın Nantes takımına kiraladığı Mostafa Mohamed 1 gol attığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı.

Mısır'ın teknik direktörü Roberto Martinez uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda görev almıştı.

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