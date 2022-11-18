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Luis Enrique'den Messi yorumu!

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Lionel Messi ile ilgili konuştu. Enrique, "Leo eşsiz bir oyuncu, bunu hep söylemişimdir. Ona bir şeyler verebildiysem ve o da bunu açıkça dile getirdiyse hedefe ulaşılmıştır demektir. Bütün oyunculara karşı yapmak istediğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 16:43
Luis Enrique'den Messi yorumu!
İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz ilişki ortada. Birbirimize çok iyi davranıyoruz. Bu her zaman böyle olmuştur. Çok baskı altında çalışıyoruz. Bu yüzden hata yapmamız normal." dedi.

Lionel Messi'nin kendisiyle ilgili olumlu anlamda konuşmasına değinen Enrique, "Leo eşsiz bir oyuncu, bunu hep söylemişimdir. Ona bir şeyler verebildiysem ve o da bunu açıkça dile getirdiyse hedefe ulaşılmıştır demektir. Bütün oyunculara karşı yapmak istediğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Messi daha önce yaptığı açıklamada, "Luis Enrique ile çok iyi bir takım haline gelmiştik. O dönem Barcelona'dan ayrılmasını istememiştik ama o ayrılığı seçti." şeklinde konuşmuştu.
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