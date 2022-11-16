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Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Suudi Arabistan ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 10:47 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Suudi Arabistan - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Suudi Arabistan ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUUDİ ARABİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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