Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arnavutluk - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Arnavutluk ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - İtalya maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.



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