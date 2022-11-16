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Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Arnavutluk ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:30
Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arnavutluk - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Arnavutluk ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arnavutluk - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - İtalya maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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