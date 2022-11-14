Barcelona’da İlkay sesleri

İspanya Ligi'nde zirveye oturan Barcelona, transfer için hedeflerini belirledi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Katalanlar gözünü Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti. Xavi'nin de yeşil ışık yaktığı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki orta sahayla görüşmeler olumlu ilerliyor. Barça, İlkay transferinde mutlu sona ulaşamazsa Leicester City'den Tielemans'la temaslara başlayacak.
İspanya Ligi'nde zirveye oturan Barcelona, transfer için hedeflerini belirledi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Katalanlar gözünü Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti. Xavi'nin de yeşil ışık yaktığı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki orta sahayla görüşmeler olumlu ilerliyor. Barça, İlkay transferinde mutlu sona ulaşamazsa Leicester City'den Tielemans'la temaslara başlayacak.