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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekiminde 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:50
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi heyecanla bekleniyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi merakla bekleniyor. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan kura çekimi öncesinde detaylar araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek. Kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.

ZTK 5. Eleme Turu Kura Çekimine katılacak takımlar şöyle:

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