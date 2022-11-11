Haberler Futbol Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Berat Özdemir, kariyerini El Ittifak takımında sürdürüyor. Başarılı futbolcu, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri ve aldığı transfer teklifini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:25
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Gençlerbirliği'nde gösterdiği başarılı performansla 2020-2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir, bordo-mavili ekibin son şampiyonluğunun mimarlarından birisi oldu.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Bu yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi El Ittifak'a giden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hürriyet'e konuştu.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

İşte Berat Özdemir'in sözlerinden öne çıkanlar...

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Trabzonspor'a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı. Ama benim tercihim Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri de Abdullah Avcı'nın orada olmasıydı. Benimle çok sağlıklı ve güzel bir iletişim kurdu.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Karar aşamasında kendisiyle özel bir konuşmam olmadı. Karar tamamen benim, ailem ve menajerimle aldığım bir karardı. Ama bu kararı sunduğumda da çok saygılı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Abdullah Avcı'ya tekrardan çok teşekkür ediyorum.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

"TEKLİFLER OLDU"

Hull City'nin dışında yaz transfer döneminde Avrupa'nın iki farklı ülkesinden bana ve kulübe gelen teklifler olmuştu.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

"EN KALİTELİ KADROLARDAN BİRİNE SAHİP"

Trabzonspor, son yıllarda olduğu gibi ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip. Tabii bu sene ilk 11 rotasyonunda birçok oyuncu değişti. Yeni bir takım oldukları için illa ki bir oturma süreci var.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Ama dediğim gibi Trabzonspor her zaman kupayı hedefler. Tekrar o yarışın içinde olacaklardır. Bu sene şampiyonluk 4-5 takım arasında geçer gibi.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

"ÇOK GÜZEL BİR JENERASYON VAR"

A Milli Takım formasını umuyorum ki tekrardan kazanabilirim. Zaten ilk hedefim daha fazla oynayabilmek ve tekrardan A Milli olabilmek. Yeni gelen çok güzel bir jenerasyon var.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Umuyorum ki geçmişten daha iyi bir takım yakalayıp 2024 değil, her büyük turnuvada ay yıldızlı formamızı temsil edebiliriz. Grubumuzda da bir iki tane büyük takım var.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Dediğim gibi kim gelirse gelsin yeni jenerasyonla her takıma zorluk çıkartırız. Çok diri ve genç bir takımız, EURO 2024'e katılma şansını elde edeceğimizi umuyorum.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Bizim yaptığımız işte iletişim olmazsa olmazımız. Saha içinde ve dışında daha iyi bir arkadaşlık ve takım olma adına takım arkadaşlarınızla iletişimi sıcakkanlılıkla sürdürebilmeniz gerekiyor.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

"BAKASETAS'LA YUNANCA SOHBETİMİZ OLMUŞTU"

Fransızca ve İngilizce bilmemin bu iletişimde gerçekten çok faydalarını görüyorum. Mesela Bakasetas Trabzonspor'da ilk idmanına çıktığında Yunanca sohbetimiz olmuştu.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

O günden sonra iletişimimiz çok ilerlemişti. Onunla saha içinde çok daha uyumlu bir hale gelmiştik.

Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...

Bu dillerin, kitap okumanın, özgüveni arttırmanın ve kendini geliştirmenin saha içinde ve dışında çok büyük faydaları var. Ayrıca iki sezondur kendi gelişimim adına özel bir ekiple çalışıyorum. Futbolcunun kendine yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum.

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