Rizespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Rizespor - Kırklarelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Rizespor - Kırklarelispor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Rizespor ile Kırklarelispor Belediyespor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Kırklarelispor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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