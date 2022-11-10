Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Real Madrid ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Cadiz maçı 10 Kasım Perşembe günü, saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.