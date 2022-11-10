Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Kayserispor - Sivas Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Kayserispor - Sivas Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Kayserispor - Sivas Belediyespor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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