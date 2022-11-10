Haberler Futbol Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor ile Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:00
Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Kayserispor - Sivas Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Kayserispor - Sivas Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Kayserispor - Sivas Belediyespor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

👉 A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçiyor! Fırtına gibi başladı o isimleri geride bırakacak...
Sivas'ta acı olay! El frenini çekmeyi unuttu iki araç arasında kaldı! Feci şekilde can verdi
Dikkat çeken sözler! "Süre almaya hazır gibi"
Aslan planını yaptı! Kerem takasta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milyolar kazanıyordu! Şimdi...
Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milyolar kazanıyordu! Şimdi... Milyolar kazanıyordu! Şimdi... 10:31
O alanda ligin zirvesinde! O alanda ligin zirvesinde! 10:29
Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için... Transferde yarış kızıştı! Yıldız golcü için... 10:16
Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? 10:02
Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı saat kaçta? 09:59
Dünya devi ona talip oldu! Dev bonservis... Dünya devi ona talip oldu! Dev bonservis... 09:59
Daha Eski
Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:55
Rizespor - Kırklarelispor maçı saat kaçta? Rizespor - Kırklarelispor maçı saat kaçta? 09:51
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı saat kaçta? 09:48
Kulüplerden Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları! Kulüplerden Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları! 09:44
G.Saray'da Yunus depremi! Devre arasında... G.Saray'da Yunus depremi! Devre arasında... 08:56
Aslan planını yaptı! Kerem takasta... Aslan planını yaptı! Kerem takasta... 08:26