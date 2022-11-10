İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı İstanbulspor ile Etimesgut Belediyespor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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