Haberler Futbol 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 10 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 10 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Kasım Perşembe 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 10 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

10 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6037 (Alış) - 18,6105 (Satış)

EURO: 18,5687 (Alış) - 18,5752 (Satış)

STERLİN: 21,1376 (Alış) - 21,2436(Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

👉9 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.020,78

Gram altın satış: 1.020,97

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.665,00

Çeyrek altın satış: 1.677,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.319,00

Yarım altın satış: 3.354,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.638,00

Tam altın satış: 6.686,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.777,00

Cumhuriyet altını satış: 6.880,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.812,00

Ata altın satış: 6.861,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Kasım Çarşamba günü saat 12.27 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
İbrahim Tatlıses’ten 10 Kasım paylaşımı! Saygı duruşunda yaptığı el hareketleriyle gündem oldu
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Kocasını dövdüğünü itiraf etti! Karısı Remziye'den dayak yiyen Esat: "Bizimki evlilik değil dövüş kulübü"
Şenol Güneş'ten Talisca isteği
Dünya devi ona talip oldu! Dev bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Cadiz maçı saat kaçta?
Valencia - Real Betis maçı saat kaçta?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro... Yeni adresi netleşiyor! 5 milyon euro... 12:05
Real Madrid - Cadiz maçı saat kaçta? Real Madrid - Cadiz maçı saat kaçta? 12:00
Valencia - Real Betis maçı saat kaçta? Valencia - Real Betis maçı saat kaçta? 11:57
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı saat kaçta? 11:51
G.Saray'dan İlkay bombası! Teklif... G.Saray'dan İlkay bombası! Teklif... 11:50
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım mesajı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım mesajı 11:34
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Talisca isteği Şenol Güneş'ten Talisca isteği 11:24
Alperen Şengün'ün sayıları galibiyete yetmedi! Alperen Şengün'ün sayıları galibiyete yetmedi! 11:19
Manchester United - Aston Villa maçı saat kaçta? Manchester United - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:19
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ilk kez rakip olacak Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ilk kez rakip olacak 11:03
Milyolar kazanıyordu! Şimdi... Milyolar kazanıyordu! Şimdi... 10:31
O alanda ligin zirvesinde! O alanda ligin zirvesinde! 10:29