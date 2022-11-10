Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Denizlispor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Denizlispor - Şanlıurfaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Denizlispor ile Şanlıurfaspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Şanlıurfaspor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 17:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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