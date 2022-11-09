Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Samsunspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Samsunspor - Adanaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Samsunspor - Adanaspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Adanaspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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