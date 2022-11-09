Haberler Futbol Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni başladı - CANLI İZLE

Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni başladı - CANLI İZLE

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşiyor...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00
Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni başladı - CANLI İZLE

Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmaları ile başlayan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önemli açıklamalarını buradan takip edebilirsiniz...

'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' özel oturumunda ağırlanan müsafirler, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek.

'SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ' ÖDÜLLERİ

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması sonrası ödüller sahiplerine kavuşacak.

Ampute Milli Takımı'na da "Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü" verildi.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER
Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Turizmde ara tatil bereketi! Rezervasyonlar patladı doluluk oranı yüzde 80'i aştı
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi"
Galatasaray Ofspor maçında Wanda Nara sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta?
Samsunspor - Adanaspor maçı saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Bakanlığın yeni asgari ücret çalışması nedir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Kırşehir Futbol'u konuk edecek Karagümrük Kırşehir Futbol'u konuk edecek 09:37
Gerard Pique'nin büyük üzüntüsü Gerard Pique'nin büyük üzüntüsü 09:30
Beşiktaş - Serik BLD. maçı saat kaçta? Beşiktaş - Serik BLD. maçı saat kaçta? 09:28
Başarının sırrı ortaya çıktı! Sivas maçında... Başarının sırrı ortaya çıktı! Sivas maçında... 08:59
Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor 08:19
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" 07:48
Daha Eski
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
10 kişi Barça maçı çevirdi! 10 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28