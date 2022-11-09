Giresunspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Giresunspor - Ankaraspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Giresunspor - Ankaraspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Giresunspor - Ankaraspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Ankaraspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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