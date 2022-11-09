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Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:10
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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