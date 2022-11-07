Ağlayarak gitti

Barcelona'nın stoperi Gerard Pique futbolu bıraktı. Önceki gün Katalan devinin, Almeira'yı 2-0 yendiği maçın 83. dakikasında alkışlarla kenara gelen 35 yaşındaki savunmacı karşılaşma sonunda gözyaşları içinde "Hayatta yaşlandıkça bazen sevmenin vazgeçmek olduğunu anlarsın" dedi. Pique, Barça formasıyla 616 maça çıktı. 30 kupa kazandı.
Barcelona'nın stoperi Gerard Pique futbolu bıraktı. Önceki gün Katalan devinin, Almeira'yı 2-0 yendiği maçın 83. dakikasında alkışlarla kenara gelen 35 yaşındaki savunmacı karşılaşma sonunda gözyaşları içinde "Hayatta yaşlandıkça bazen sevmenin vazgeçmek olduğunu anlarsın" dedi. Pique, Barça formasıyla 616 maça çıktı. 30 kupa kazandı.