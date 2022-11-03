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Liderlik gecesi

Konferans Ligi’nde lider Başakşehir, 18.30’da ağırlayacağı Hearts’ı yenerse diğer maça bakmaksızın, G Grubu lideri Yiğidolar da 20.45’te konuk olacağı Slavia Prag’dan 1 puan alırsa son 16 biletini alacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Liderlik gecesi

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, bugün gruplarında kader maçlarına çıkıyor. Son hafta maçlarında turuncu-lacivertliler, saat 18.30'da İskoçya'dan Hearts'ı ağırlayacak ve maçı Gürcistan'dan Goga Kikacheishvili yönetecek. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 10 puan topladığı grupta averajla zirvede bulunuyor. Daha önce son 32'yi garantileyen temsilcimizin gruptan lider çıkıp direkt son 16'ya kalması için kazanması gerekiyor. Yenilgi ya da beraberlik durumunda ise 2. sıradaki Fiorentina'nın Rigas Skola maçında alacağı sonuç liderliği belirleyecek. İkili averajda üstünlük 3-0 ve 1-2'lik sonuçlarla Başakşehir'de bulunuyor.

Sivasspor da G Grubu'nda saat 20.45'te Çekya'dan Slavia Prag'a konuk olacakve mücadeleyi Slovenya'dan Rade Obrenovic yönetecek. Son 32 turunu garantileyen, grupta 10 puanla lider durumdaki kırmızı-beyazlılar kazanıp diğer maçın sonucuna bakmaksızın son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Temsilcimize grubu lider bitirmek için 1 puan yetiyor. Grupta Sivasspor'un 10, Slavia Prag ve Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor. Cluj, iddiası kalmayan Ballkani'yi yenerse Yiğidolar mağlup olsa dahi hem Cluj'la ikili hem de üçlü averaj (Sivas 7, Cluj 7, Slavia 4) üstünlüğü sebebiyle grup lideri olarak Konferans Ligi'nde son 16 turu biletini cebine koymayı başaracak.

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