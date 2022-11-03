"Arşivlerden toplanan eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Pek çoğunuzun muhtemelen ilk defa göreceği belgeler mazimizin derinliğini de ifade ediyor. Sergide; Cumhuriyetle yaşıt 'Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ilişkin belgeler de var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı giyen, hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eşyalar, resimler var. Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa hepsi burada. Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. İnsanları tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek çok az şey vardır. Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti, kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek sporseverlere mahsus bir davranıştır."
"O GÜNLERDEN BURALARA GELDİK"
"BU serginin açılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 1 kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğu bir yaklaşım. Kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan kale direği diker gibi direkler oluşturduğumuz, şimdiki futbol topları nere, kafayı vurduğu zaman kafanı paramparça eden o topları unutmak mümkün değil. O günlerden buralara geldik. Çamur, batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü?"
LEFTER, BABA HAKKI, DOZER CEMİL, METİN
"MESELA belki de dünyanın en kabiliyetli oyuncularından, bizim elimizdeki açık tribün kartıyla Dolmabahçe'ye ücretsiz girerek Lefter üstadımızı izliyorduk. Rahmetli Baba Hakkı, futbolcuların tamamımın ağabeyi olarak görülüyordu. Sarıyerli Dozer Cemil, tutkuyla bağlı olduğu takımının renklerine gönlünü vermişti. Efsane futbolcumuz, rahmetli Metin Oktay, sadece gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan hızdaki şutlarıyla ve hava toplarına yükselişteki özellikleriyle ayrı bir unvanı hak etmişti."
GÜNEŞ, TERİM VE DENİZLİ'NİN ŞAHSİ EŞYALARI DA BULUNUYOR
Kadın Türk Milli Takımı'nın kupa ve madalyonları, Ampute Milli Takımı'nın kazandığı kupalar, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebilecek. Türk futbol tarihinde iz bırakan hakemler, yabancı teknik direktörler ve futbolculara ait eşyaların da yer aldığı sergide, kulüpler adına basılmış pullar da sergilenecek.